Пейчинович: "Локомотив" не заслуживал пропустить четыре гола от ЦСКА

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" не заслужил пропустить четыре гола от ЦСКА в матче чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал защитник железнодорожников Неманья Пейчинович.

В среду в матче 25-го тура чемпионата России "Локомотив" на стадионе "ВЭБ-Арена" проиграл ЦСКА со счетом 0:4.

"Мы очень расстроены после этого поражения, для нас было важно набрать очки, мы хотели выиграть, но начали матч очень плохо. Очевидно, что мы не были готовы на сто процентов, не было концентрации на поле. Четыре гола - это очень много, мы не заслужили столько пропустить, но поражение справедливое. Я приношу большие извинения нашим болельщикам, которые приехали на игру, но сегодня она не получилась, четыре гола - это трагедия для нас", - сказал Пейчинович.

"Мы должны смотреть вперед. У нас следующая игра с "Рубином", а потом - финал Кубка России. Мы можем играть и в четыре защитника, просто сегодня не получилось. Моменты были, но могли создать их больше. Была проблема в середине поля, также виноваты все защитники, как и все остальные", - отметил футболист.

После 25 туров чемпионата России "Локомотив" опустился на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками, пропустив вперед грозненский "Терек", который обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. ЦСКА остался на втором месте, набрав 50 очков.