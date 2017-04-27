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Кубок конфедераций по футболу обслужат девять бригад арбитров

Спорт
27 апреля, 15:16 дата обновления: 27 апреля, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В данный список вошел известный итальянский рефери Джанлука Рокки

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Джанлука Рокки (справа)

Джанлука Рокки (справа)

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Кубок конфедераций по футболу 2017 года обслужат девять бригад арбитров из девяти стран. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Главными судьями турнира будут Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Вилльям Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Вильмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения).

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"Эти судьи являются потенциальными кандидатами на обслуживание чемпионата мира 2018 года в следующем году в России. Такой громкий турнир, как Кубок конфедераций 2017 года, станет ключевым в их подготовке. Мы убеждены в том, что они отработают качественно, мы стремимся к этому", - прокомментировал глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что на Кубке конфедераций будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Помощники будут находиться в комнате видеооператоров, где смогут получать доступ к записям со всех камер. Это позволит им сообщать главному арбитру матча информацию, которая поможет исправить очевидные ошибки в ситуациях, влияющих на исход матча. Они включают спорные ситуации при определении взятия ворот, удалении, назначении пенальти или неправильной идентификации игрока, при этом последнее слово останется за главным арбитром.

Помимо системы VAR, в ходе Кубка конфедераций главные арбитры смогут пользоваться системой определения взятия ворот (GLT).

Видеопомощниками на Кубке конфедераций будут выступать Равшан Ирматов (Узбекистан), Малан Диду (Сенегал), Жар Марруфо (США), Энрике Касерес (Парагвай), Сандро Риччи (Бразилия), Овидиу Хацеган (Румыния), Артур Диаш (Португалия) и Клеман Тюрпен (Франция).
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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