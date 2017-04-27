Знарок: удаления хоккеистов сборной России сказались на результате игры со шведами

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Два подряд удаления хоккеистов сборной России сказались на результате матча Евротура с командой Швеции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Олег Знарок.

Российские хоккеисты проиграли шведам в первом матче заключительного этапа Евротура со счетом 3:4 в овертайме, встреча проходила в Стокгольме. Два гола подряд шведы забили в большинстве.

"Не сказал бы, что нам не хватило сил, просто было два ненужных удаления. Неплохая игра была с нашей стороны. Что касается игры в меньшинстве, если пропустили, значит пока она не очень получается, мы работаем над этим", - сказал Знарок.

По мнению тренера, у команды присутствуют проблемы с вбрасываниями. "Если бы вбрасывания выигрывали, половины ошибок не было", - отметил он.

Тренер положительно оценил игру звена, в котором выступали вместе Владимир Ткачев и лучший снайпер чемпионатов страны Сергей Мозякин. "А вам как эта связка? Хорошо? Ну вот вы и ответили на свой вопрос", - сказал Знарок.

Россияне обеспечили себе победу в Евротуре на предыдущем этапе. Следующий матч в рамках Чешских хоккейных игр команда проведет против финнов 29 апреля.