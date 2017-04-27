Хоккеист сборной России Ничушкин считает, что вторая шайба шведов случилась по его вине

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Сборная России в овертайме проиграла шведам в матче ЕврохоккейтураСпорт 27 апреля, 22:02
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СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий сборной России по хоккею Валерий Ничушкин заявил, что его действия привели ко второй шайбе шведов в матче Евротура. Об этом он рассказал журналистам.
Сборная России проиграла в первом матче заключительного этапа Евротура шведам в вынесенном матче в Стокгольме со счетом 3:4 в овертайме. Один из голов в ворота россиян случился после того, как Ничушкин при счете 3:1 в пользу гостей не сумел выбросить шайбу из своей зоны, после чего Джон Клингберг сократил разрыв.
"Надо было выбросить шайбу посильнее. Вообще, хорошая игра получилась - обе команды хорошо боролись, никто не хотел проигрывать, - сказал Ничушкин. - Мы провели блестяще первые два периода, практически не ошибались. В третьем периоде нас подвели удаления".
Ничушкин играл в матче как в большинстве, так и в меньшинстве. "В большинстве забили, в меньшинстве пропустили, так что есть над чем работать, для этого и играем эти матчи, чтобы подготовиться к чемпионату мира", - отметил он.
В следующем матче в субботу россияне в Ческе-Будеевице сыграют с финнами.