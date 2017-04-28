Радулов поблагодарил руководство и тренерский штаб клуба НХЛ "Монреаль" за сезон

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Александр Радулов поблагодарил хоккеистов, руководство и тренерский штаб команды за сезон. Слова благодарности российский хоккеист написал в своем "Твиттере".
В текущем сезоне Радулов провел за "Монреаль", который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В серии первого раунда Кубка Стэнли "Монреаль" уступил клубу "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2-4. В плей-офф на счету 30-летнего Радулова шесть игр, две шайбы и пять передач.
"Спасибо моим одноклубникам, тренерскому штабу и руководству "Монреаля" за отличный сезон. Благодарен вам за величайших болельщиков", - написал Радулов.
Однолетний контракт Радулова с "Монреалем" завершится 1 июля. По данным телеканала TVA Sports, сумма соглашения россиянина с канадским клубом составила $5,75 млн. Ранее генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен заявил, что руководство команды сделает все, чтобы сохранить в своем составе российского нападающего.
Thank you teammates coaches and Canadiens management for a great season. Thank you to the greatest fans for your ... pic.twitter.com/nWz6H4bzXh— ALEXANDER RADULOV (@RADUL22) 27 апреля 2017 г.