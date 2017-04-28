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Чиновник ФИФА Ричард Лай признал себя виновным в коррупции

Спорт
28 апреля, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Функционер, который также является гражданином США, признался в сокрытии иностранных банковских счетов и согласился выплатить более $1 млн в виде штрафов

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Материал из 1 страницы
© EPA/ENNIO LEANZA

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Член комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по аудиту и глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай признал в суде Бруклина свою вину по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает AP.

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Чиновник обвинялся в нескольких случаях получения взяток от футбольных функционеров, а в 2011 году, согласно данным следствия, он получил $100 тыс. от неназванного чиновника Азиатской конфедерации футбола (AFK), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу. Кроме того, в период с 2009 по 2014 годы он получил около $850 тыс. от различных футбольных чиновников в азиатском регионе за помощь в продвижении их интересов.

Отмечается, что Лай признал себя виновным по всем указанным обвинениям. Кроме того, функционер, который также является гражданином США, признался в сокрытии иностранных банковских счетов и согласился выплатить более $1 млн в виде штрафов.

Ранее стало известно, что французская прокуратура по финансовым нарушениям открыла предварительное следствие в 2016 году в отношении ФИФА по подозрению в активной коррупции, создании преступной группировки, торговле влиянием и хранении финансовых средств, полученных путем торговли влиянием. Расследуются условия, на которых руководство ФИФА предоставило России и Катару права на проведение чемпионатов мира. Аналогичные расследования ведутся во стороны Швейцарии и США.

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