Чиновник ФИФА Ричард Лай признал себя виновным в коррупции

Гособвинение требует 3,5 года колонии для ловца покемонов в храме ЕкатеринбургаПроисшествия 28 апреля, 10:32
Прокуратура проверит сообщения о гибели всей рыбы в уральском озере КунашакНовости Урала 28 апреля, 10:22
Россия вышла на уровень сокращения нефтедобычи в 300 тыс. баррелейЭкономика и бизнес 28 апреля, 10:21
IAAF пока не определилась в вопросе допуска личных тренеров легкоатлетов РФ на ЧМСпорт 28 апреля, 10:19
СМИ: "Северная верфь" будет проводить еще один конкурсТранспорт 28 апреля, 10:18
Обещанного 100 дней ждут: чего Дональд Трамп добился в кресле президента СШАМеждународная панорама 28 апреля, 10:15
Ямал - лидер российской Арктики по объему инвестицийНовости партнеров 28 апреля, 10:11
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит УкраинеМеждународная панорама 28 апреля, 10:09
Бывший замгубернатора Омской области Гамбург вышел на свободу по УДОПроисшествия 28 апреля, 10:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Член комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по аудиту и глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай признал в суде Бруклина свою вину по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает AP.
Чиновник обвинялся в нескольких случаях получения взяток от футбольных функционеров, а в 2011 году, согласно данным следствия, он получил $100 тыс. от неназванного чиновника Азиатской конфедерации футбола (AFK), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу. Кроме того, в период с 2009 по 2014 годы он получил около $850 тыс. от различных футбольных чиновников в азиатском регионе за помощь в продвижении их интересов.
Отмечается, что Лай признал себя виновным по всем указанным обвинениям. Кроме того, функционер, который также является гражданином США, признался в сокрытии иностранных банковских счетов и согласился выплатить более $1 млн в виде штрафов.
Ранее стало известно, что французская прокуратура по финансовым нарушениям открыла предварительное следствие в 2016 году в отношении ФИФА по подозрению в активной коррупции, создании преступной группировки, торговле влиянием и хранении финансовых средств, полученных путем торговли влиянием. Расследуются условия, на которых руководство ФИФА предоставило России и Катару права на проведение чемпионатов мира. Аналогичные расследования ведутся во стороны Швейцарии и США.