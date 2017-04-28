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Американский боксер Томпсон выразил желание провести бой с Поветкиным

Спорт
28 апреля, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Поветкин планирует провести бой 1 июля в Москве, однако соперник еще не объявлен

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Американский боксер Тони Томпсон хочет провести бой с россиянином Александром Поветкиным. Слова боксера приводит Boxing Scene.

"Независимо от соперника я дерусь и побеждаю, и побеждаю убедительно, - сказал Томпсон. - Я нокаутирую Поветкина. Я никогда не считал его суперзвездой. Я думаю, что он хороший боец, но не такой, с которым я не сталкивался когда-либо раньше".

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Поветкин планирует провести бой 1 июля в Москве, однако соперник еще не объявлен.

На счету 45-летнего американца семь поражений, 40 побед, из которых 27 нокаутом.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг. Это произошло после положительной допинг-пробы, содержащей остарин и взятой 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). Это значит, что на момент ожидаемого боя (1 июля 2017 года) он юридически не будет иметь никаких ограничений.

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