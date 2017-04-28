Регистрация для неаккредитованных СМИ на Кубок конфедераций откроется 29 апреля

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Регистрация в пресс-центры для не аккредитованных на Кубок конфедераций по футболу СМИ откроется в субботу. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.
Четыре мультимедийных пресс-центра откроется в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Они будут работать с 15 июня до 3 июля. Ежедневно там будут проводиться пресс- конференции и брифинги с участием спортсменов, руководителей города и региона, представителей отрасли, звезд культуры и искусства. Запланировано также проведение экскурсий и пресс-туров.
На площадках пресс-центров, которые будут работать с 10 утра до позднего вечера, представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, доступом к бесплатному Wi-Fi. Все пресс-мероприятия будут сопровождаться синхронным переводом. Кроме того, для гостей пресс-центров будет организована трансляция матчей Кубка конфедераций. С условиями и порядком аккредитации СМИ, а также последними новостями можно будет ознакомиться на сайте footballcitymediacenter.ru/com.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.