Кубок конфедераций по футболу представлен в московском парке "Музеон"

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МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Трофей Кубка конфедераций по футболу, который пройдет летом 2017 года в четырех городах России, представлен в московском парке искусств "Музеон", передает с места событий корреспондент ТАСС.
Представление трофея предстоящего турнира прошло в рамках открытия парка Кубка конфедераций. Его посетителей, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет встреча со звездами футбола, различные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций, которые будут проходить в Москве, а также гости смогут сфотографироваться с самим трофеем.
После Москвы парк Кубка конфедераций откроется в Сочи (6-7 мая), Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурга (20-21 мая). Почетными гостями парка в каждом городе станут звезды российского и мирового футбола. В Москве в церемонии открытия приняли участие председатель оргкомитета "Россия-2018", президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, а также специально приглашенный гость, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи.
Парк в Москве будет работать 29 и 30 апреля с 12:00 до 20:00 мск.