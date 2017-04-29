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Кубок конфедераций по футболу представлен в московском парке "Музеон"

Спорт
29 апреля, 12:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

После Москвы парк Кубка конфедераций откроется в Сочи (6-7 мая), Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурга (20-21 мая)

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Трофей Кубка конфедераций по футболу, который пройдет летом 2017 года в четырех городах России, представлен в московском парке искусств "Музеон", передает с места событий корреспондент ТАСС.

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Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в Москве

Представление трофея предстоящего турнира прошло в рамках открытия парка Кубка конфедераций. Его посетителей, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет встреча со звездами футбола, различные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций, которые будут проходить в Москве, а также гости смогут сфотографироваться с самим трофеем.

После Москвы парк Кубка конфедераций откроется в Сочи (6-7 мая), Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурга (20-21 мая). Почетными гостями парка в каждом городе станут звезды российского и мирового футбола. В Москве в церемонии открытия приняли участие председатель оргкомитета "Россия-2018", президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, а также специально приглашенный гость, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи.

Парк в Москве будет работать 29 и 30 апреля с 12:00 до 20:00 мск.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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