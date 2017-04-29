Квят доволен результатом в квалификации Гран-при России, несмотря на проблемы с машиной

СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят доволен результатом, показанным в квалификации Гран-при России, несмотря на проблемы с машиной. Об этом гонщик рассказал журналистам.

Квят не смог пробиться в финальный сегмент квалификации, показав 13-й результат.

"У нас были проблемы с машиной, которые мы не успели полностью устранить, - рассказал Квят. - Несмотря на это, я доволен тем, как проехал квалификацию. Сейчас нужно проанализировать наше выступление в пятницу и субботу и хорошо подготовиться к гонке".

Гонка Гран-при России пройдет в Сочи в воскресенье, начало в 15:00 мск.