Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при России, Квят - 13-й

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Немецкий гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучший результат в квалификации Гран-при России - 1 минута 33,194 секунды.

Второй результат показал его партнер по команде финн Кими Райкконен (+0,059), третьим стал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас (+0,095).

Двукратный победитель Гран-при России британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" стал четвертым (+0,573).

Гонщики "Феррари" заняли первый ряд на стартовой решетке этапа "Формулы-1" впервые с 2008 года.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат (1.35,968). Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 11-м (1.35,948).

Гонка Гран-при России состоится в воскресенье.