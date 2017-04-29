Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при России, Квят - 13-й

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Немецкий гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучший результат в квалификации Гран-при России - 1 минута 33,194 секунды.
Второй результат показал его партнер по команде финн Кими Райкконен (+0,059), третьим стал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас (+0,095).
Двукратный победитель Гран-при России британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" стал четвертым (+0,573).
Гонщики "Феррари" заняли первый ряд на стартовой решетке этапа "Формулы-1" впервые с 2008 года.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат (1.35,968). Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 11-м (1.35,948).
Гонка Гран-при России состоится в воскресенье.