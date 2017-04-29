Почти все билеты на Гран-при России "Формулы-1" в Сочи проданы

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СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Практически все билеты на российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" проданы. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Трибуны "Сочи Автодрома" вмещают более 50 тысяч человек.
"Проданы почти все билеты", - отметил Козак.
Гран-при России проходит в Сочи с 28 по 30 апреля.