Почти все билеты на Гран-при России "Формулы-1" в Сочи проданы

СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Практически все билеты на российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" проданы. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Трибуны "Сочи Автодрома" вмещают более 50 тысяч человек.

"Проданы почти все билеты", - отметил Козак.

Гран-при России проходит в Сочи с 28 по 30 апреля.