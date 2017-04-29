Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучший результат в ходе третьей свободной практики Гран-при России.

Феттель прошел свой лучший круг за 1 минуту 34,001 секунды. Второй результат показал его партнер по команде финн Кими Райкконен (+0,337), третий - пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас (+0,363). Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат (+2,845).

Позднее в субботу пройдет квалификация. Гонка Гран-при России состоится в воскресенье.