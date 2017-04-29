Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при России

Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедерацийСпорт 29 апреля, 13:41
Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"Спорт 29 апреля, 13:33
Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКАСпорт 29 апреля, 13:19
Форвард "Чикаго" Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 маяСпорт 29 апреля, 13:14
Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 13:13
Глава FIA: Гран-при России является посланием безопасности на дорогахСпорт 29 апреля, 13:09
Чемпионка мира Кучина поедет на этап "Бриллиантовой лиги" в Юджин вместе с личным тренеромСпорт 29 апреля, 12:59
Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнамиСпорт 29 апреля, 12:55
Мутко: возможное расследование в отношении Инфантино не имеет отношения к ЧМ в РоссииСпорт 29 апреля, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучший результат в ходе третьей свободной практики Гран-при России.
Феттель прошел свой лучший круг за 1 минуту 34,001 секунды. Второй результат показал его партнер по команде финн Кими Райкконен (+0,337), третий - пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас (+0,363). Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат (+2,845).
Позднее в субботу пройдет квалификация. Гонка Гран-при России состоится в воскресенье.