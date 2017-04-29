Первый блин не комом: Шарапова дошла до полуфинала первого турнира после дисквалификации

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова удачно вернулась в большой спорт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, спортсменка дошла до полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте (призовой фонд - более $700 тысяч).

В полуфинальной встрече Шарапова уступила представительнице Франции Кристине Младенович в трех сетах - 6:3, 5:7, 4:6. Турнир стал для россиянки первым после более чем годового перерыва, связанного с дисквалификацией за использование препарата "Милдронат", содержащего вещество мельдоний. О нарушении антидопинговых правил российская теннисистка объявила на специальной пресс- конференции в начале марта 2016 года. Шарапова была наказана двухгодичной дисквалификацией, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне уменьшил срок отстранения.

Победы над Винчи и Макаровой

Организаторы турнира в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение (wild card). По мнению соперницы Шараповой по первому кругу, итальянки Роберты Винчи, такой жест нельзя оценить как справедливый, несмотря на спортивные достижения россиянки. Высказывания Винчи не помешали пятикратной чемпионке турниров Большого шлема показать достойный теннис и выиграть в двух сетах - 7:5, 6:3.

Позже в интервью телеканалу "Матч ТВ" она призналась, что не держит ни на кого зла, а критика коллег ее не заботит.

Слова поздравления по случаю возвращения Шараповой на корт передал министр спорта РФ Павел Колобков: "Поздравляю Марию. Было видно, она вышла с огромным желанием выступать, понимаю, как ей было непросто. Уверен, что ее возвращения ждали не только российские болельщики, ведь без Шараповой теннис - не теннис".

Как заявил в беседе с ТАСС глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, показанный уровень игры позволит спортсменке довольно быстро вернуться в теннисную элиту.

Соперницей Шараповой по второму кругу турнира стала соотечественница Екатерина Макарова, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде. Макарова смогла навязать борьбу лишь в первом сете (5:7), а во втором ей не удалось остановить разыгравшуюся соперницу - 1:6. "Мне нужно было пережить эмоции от первой победы и настроиться на сегодняшний матч, - поделилась эмоциями после встречи Шарапова. - Сегодня мне потребовалась максимальная концентрация для победы. Я очень счастлива пробиться в четвертьфинал".

Как отметил в беседе с ТАСС Тарпищев, отсутствие игровой практики давало знать о себе по ходу матча. "С Макаровой было тяжелее - и ошибок больше, и двойных ошибок достаточно. Без соревновательной практики тяжело, ведь только в турнирах тренируется нервная система, с этим могут возникнуть проблемы", - заявил он.

Четвертьфинал с эстонкой и непреодолимый барьер Младенович

В четвертьфинальной встрече турнира Шараповой предстояло сыграть с эстонкой Анетт Контавейт. До этого теннисистки не встречались на корте. В преддверии игры россиянка высказала мнение, что матч должен получиться интересным.

Но борьбы на корте снова не получилось - Шарапова спокойно брала геймы на своей подаче и в нужный момент делала брейк на чужой. В итоге встреча завершилась убедительной победой россиянки - 6:3, 6:4.

Однако, по словам победительницы, итоговый результат не должен вводить в заблуждение - победа далась тяжело. "Поскольку я не очень хорошо знала соперницу, первые шесть геймов мне потребовались для того, чтобы привыкнуть к ее стилю игры. Я рада, что у меня получилось держать свою подачу, а затем развить успех", - сказала Шарапова.

Победный ход Шараповой в полуфинале прервала Младенович. Россиянка уверенно выиграла первый сет (6:3), но во втором упустила шанс завершить встречу, проиграв первый сет после возвращения - 5:7. В третьем сете завязалась упорная борьба, решающим моментом которой стал брейк француженки при счете 3:2 в ее пользу. После этого Младенович довела сет (6:4), а вместе с ним и матч до победы.

Шарапова выйдет на пик формы к Уимблдону

По мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, Шарапова наберет форму к Уимблдонскому турниру и будет претендовать там на победу. "Маша только в начале пути, по мере участия в соревнованиях она будет совершенствовать свою игру. К "Ролан Гаррос" она еще не успеет выйти на пик формы, прежде всего, с точки зрения психологии, но в июле на Уимблдонском турнире Шарапова, думаю, может подняться высоко и даже претендовать на победу. Потенциально она на это будет способна", - заявил ТАСС специалист, добавив, что турнир в Штутгарте дал теннисистке необходимую игровую практику.

Тарпищев, комментируя выступление Шараповой на турнире, отметил нехватку удачи и психологической устойчивости у россиянки: "За турнир можно поставить большой плюс, молодец, надо так же продолжать. В полуфинальном матче первый сет она провела почти идеально, и надо было во втором доводить до победы, когда выиграла подачу соперницы, можно сказать, не хватило удачи. И опять же, о чем мы говорили раньше, Шараповой не хватило психологической устойчивости".

Выступление на немецких кортах является шагом на пути прогресса игры Шараповой, по мнению Мутко. "Маша показала на своем первом турнире после возвращения очень хороший теннис. Но ждать от нее чего-то сверхъестественного было, конечно, рано. Ей пока очень не хватает соревновательной практики. Но со временем она будет выступать все лучше и лучше", - сказал вице-премьер РФ.

"Я недавно прочитал интервью спортсменки. Она за время своей дисквалификации переосмыслила многое. Вернувшись, думаю, Мария будет играть лучше, чем когда-либо. Ее возраст позволяет вернуться обратно на вершину и показывать очень высокие результаты", - добавил он.

В мае Шарапова примет участие сразу в двух турнирах - с 5 по 14 мая пройдет турнир WTA в Мадриде, а уже 15 мая стартует турнир в Риме, победителем которого россиянка становилась трижды (2011, 2012, 2015).