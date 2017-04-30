Култхард: Квяту будет сложно финишировать в первой десятке на Гран-при России

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому пилоту команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниилу Квяту будет сложно попасть в очковую зону на Гран-при России. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом гонщик "Формулы-1" Дэвид Култхард.

Квят показал в квалификации Гран-при России 13-й результат.

"Торо Россо" будет тяжело на что-то рассчитывать в гонке, - отметил Култхард. - Если говорить конкретно про Квята, то ему будет сложно попасть в очковую зону. Не невозможно, но сложно".

Победу в квалификации одержал гонщик "Феррари" немец Себастьян Феттель, второе место занял его партнер по команде финн Кими Райкконен.

"Две "Феррари" очень хорошо прошли квалификацию и расположились на первой линии, - сказал Култхард. - Два "Мерседеса" также очень быстры. Еще в гонке не стоит сбрасывать со счетов "Ред Булл".

Гонка Гран-при России начнется в 15:00 мск.