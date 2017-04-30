Култхард: Квяту будет сложно финишировать в первой десятке на Гран-при России

Комментатор Гендлин: Кличко в бою с Джошуа уступил своей молодой копииСпорт 30 апреля, 13:53
Китайский автопроизводитель FAW увеличит дилерскую сеть в РФ на 45%Экономика и бизнес 30 апреля, 13:37
Глава ANOC шейх Ахмад покинул совет ФИФА после обвинений в коррупцииСпорт 30 апреля, 13:34
Мэй гарантировала заключение торговой сделки вместе с урегулированием условий BrexitМеждународная панорама 30 апреля, 13:34
СМИ: Джошуа заработает за бой с Кличко около £15 млнСпорт 30 апреля, 13:04
Швейцарский альпинист Уэли Стек погиб во время подъема на ЭверестПроисшествия 30 апреля, 13:03
Култхард: Квяту будет сложно финишировать в первой десятке на Гран-при РоссииСпорт 30 апреля, 12:59
Сорокин займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с чехамиСпорт 30 апреля, 12:47
На месте схода оползня на юге Киргизии обнаружены тела двух детейПроисшествия 30 апреля, 12:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому пилоту команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниилу Квяту будет сложно попасть в очковую зону на Гран-при России. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом гонщик "Формулы-1" Дэвид Култхард.
Квят показал в квалификации Гран-при России 13-й результат.
"Торо Россо" будет тяжело на что-то рассчитывать в гонке, - отметил Култхард. - Если говорить конкретно про Квята, то ему будет сложно попасть в очковую зону. Не невозможно, но сложно".
Победу в квалификации одержал гонщик "Феррари" немец Себастьян Феттель, второе место занял его партнер по команде финн Кими Райкконен.
"Две "Феррари" очень хорошо прошли квалификацию и расположились на первой линии, - сказал Култхард. - Два "Мерседеса" также очень быстры. Еще в гонке не стоит сбрасывать со счетов "Ред Булл".
Гонка Гран-при России начнется в 15:00 мск.