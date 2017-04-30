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СМИ: Джошуа заработает за бой с Кличко около £15 млн

Спорт
30 апреля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

По контракту оба боксера гарантированно получают по £10 млн

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Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

© Nick Potts/PA via AP

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Доход британского боксера Энтони Джошуа после боя с украинцем Владимиром Кличко, который состоялся в Лондоне, составит около £15 млн. Об этом сообщает издание Mirror.

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В ночь на воскресенье в 12-раундовом бою на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

По контракту оба боксера гарантированно получают по £10 млн. Однако эта сумма может вырасти в результате получения доходов от продаж трансляции боя. По данным издания, за счет этого гонорар Джошуа возрастет до £15 млн. По предварительным данным, общие доходы от продажи трансляции боя могут составить £48 млн.

В послужном списке Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений. 27-летний Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом).

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