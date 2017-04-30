Лондонский нокаут: Кличко проиграл Джошуа и пока не думает о реванше

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Украинец Владимир Кличко не сумел завоевать титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" проиграв техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа. Контракт, заключенный между боксерами, предполагает проведение боя-реванша, однако Кличко заявил, что о повторном поединке пока не думает.

Бои выигрываются на тренировках

Это был бой двух олимпийских чемпионов - Кличко выиграл золото Олимпиады-1996, а Джошуа - Игр-2012. В пятом раунде 27-летнему Джошуа удалось отправить Кличко в нокдаун, но, проводя атаку, британец потратил слишком много сил и быстро выдохся, из-за чего и сам в том же отрезке боя пропустил несколько значительных ударов. В шестом раунде Джошуа и вовсе упал - это случилось после того, как Кличко нанес мощный правый прямой. С седьмого по 11-й раунды поединок был в целом равным, с небольшим преимуществом украинского боксера; развязка наступила в 11-м раунде, когда Джошуа сначала дважды отправил Кличко в нокдаун, а потом обрушил такую серию ударов, что рефери счел необходимым досрочно остановить бой.

Кличко после поединка признал, что Джошуа был сильнее. "Сегодня бились двое джентльменов, и победил лучший. Отдаю дань уважения Энтони, мне понравился поединок. Очень хотел, чтобы руку подняли мне (как победителю), но он встал (после нокдауна), вернулся в бой и выиграл титулы", - сказал Кличко.

На вопрос, намерен ли он реваншировать поражение, 41-летний украинский боксер ответил, что для начала хотел бы разобраться, как так вышло, что он проиграл.

"Я понимал, что его можно было отправить в нокаут, но учился с каждым раундом, - сказал, в свою очередь, Джошуа. - Я не был нацелен на то, чтобы перебоксировать соперника, я вышел на ринг, чтобы его нокаутировать. При всем к нему уважении, я хотел сделать ему больно".

"Сегодня я показал, что бои выигрываются на тренировках", - подчеркнул британец. При этом Джошуа отметил, что Кличко для него пример для подражания.

Теперь в активе Джошуа 19 побед (все нокаутом), ни одного поражения, в профессионалы он перешел в 2013 году, а боксом начал заниматься только в 2007-м. На счету Кличко, выступающего на профессиональном ринге с 1996 года, 64 победы, пять поражений. Что касается денежной стороны вопроса, то точные суммы гонораров Кличко и Джошуа не назывались, но, как до боя сообщали британские СМИ, оба боксера должны были гарантированно получить по 10 млн фунтов стерлингов, а в качестве бонуса - еще по несколько миллионов в зависимости от количества купленных трансляций у телеканала Sky Sports.

Фьюри пообещал Джошуа самый грандиозный бой за 500 лет

Кличко проиграл во второй раз подряд, в ноябре 2015 гола он уступил другому боксеру из Великобритании - Тайсону Фьюри. Джошуа после боя с Кличко отметил, что очень хотел бы сразиться с Фьюри.

"Тайсон Фьюри много говорил, что он хочет вернуться и конкурировать. Я хочу дать возможность 90 тысячам зрителей посмотреть еще один бой", - сказал Джошуа. 28-летний Фьюри, как и Джошуа не имеющий поражений (при 25 победах), принял вызов, написав в Twitter, что если бой между ними произойдет, то станет "самым грандиозным за 500 лет".

Одолев Кличко в ноябре 2015 года, Фьюри стал чемпионом мира по трем престижным версиям - IBF, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO). Однако в 2016 году он сначала был лишен пояса IBF, поскольку отказался от боя с обязательным претендентом на титул Вячеславом Глазковым, представляющим Украину, а затем сам отказался от поясов WBA и WBO, чтобы, по его словам, вылечиться от наркозависимости. В мае этого года он запланировал возвращение на ринг.

Хотел бы встретиться с Джошуа и чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер, он рассчитывает провести бой с британцем до конца 2017 года. "Я хочу сделать то, что должен, и получить еще один пояс. В конце этого года мы проведем мега-бой и выясним, кто из нас чего стоит", - сказал 31-летний Уайлдер. Американец представляется как минимум не менее опасным противником, чем Фьюри - он победил в 38 боях (в 37 - нокаутом), ни разу не проиграв.

Шварценеггер надеется на реванш

Вероятность реванша между Кличко и Джошуа исключать, тем не менее, нельзя, особенно учитывая, каким ярким получился бой на "Уэмбли". Посмотреть на бой на трибунах крупнейшего стадиона Великобритании собралось около 90 тысяч зрителей, на продаже билетов организаторы сумели заработать больше $7 млн. Таким образом, поединок между Кличко и Джошуа стал самым посещаемым в боксе в 21 веке. Но все же не самым посещаемым в истории: так, в 1993 году сражение Хулио Сесара Чавеса и Грега Хаугена, которое состоялось в Мехико, посетило 132 тысячи человек, а поединок Тони Зейла и Билли Прайора, проходивший в американском штате Милуоки в 1941 году, - 135 тысяч.

Посмотреть на бой Кличко и Джошуа пришли многие знаменитости - например, голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Он признался, что поединок на "Уэмбли" оказался одним из самых захватывающих изо всех, которые он когда-либо видел в жизни. "Поздравляю Джошуа с победой, а Кличко с великолепным поединком. Надеюсь, что будет реванш", - сказал он.