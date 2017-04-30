Уайлдер надеется на объединительный бой с Джошуа в конце этого года

Трамп дал поручение минторгу США выявить нарушения торговых соглашенийЭкономика и бизнес 30 апреля, 3:24
Ле Пен высказалась в пользу возвращения национальной валюты во ФранцииМеждународная панорама 30 апреля, 2:46
Четыре шайбы Пажо принесли "Оттаве" победу над "Рейнджерс" в матче 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 30 апреля, 2:38
В США прошли многотысячные акции в знак протеста против политики Трампа по климатуОбщество 30 апреля, 2:10
Уайлдер надеется на объединительный бой с Джошуа в конце этого годаСпорт 30 апреля, 2:00
Владимир Кличко пока не готов проводить матч-реванш с ДжошуаСпорт 30 апреля, 1:44
Сын Трампа назвал ракетный удар по Сирии и новый подход к КНДР среди главных успехов отцаМеждународная панорама 30 апреля, 1:39
Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражанияСпорт 30 апреля, 1:36
Опрос: тори на 11% опережают лейбористов менее, чем за полтора месяца до выборовМеждународная панорама 30 апреля, 1:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер надеется до истечения этого года провести объединительный поединок с обладателем титулов Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британцем Энтони Джошуа. Об этом Уайлдер сообщил в интервью телеканалу Sky Sports.
В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс WBA в супертяжелом весе.
"Я хочу сделать то, что должен и получить еще один пояс. В конце этого года мы проведем мега-бой и выясним, кто из нас чего стоит", - сказал Уайлдер.
27-летний Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). В послужном списке 31-летнего Уайлдера - 38 побед (37 нокаутом), ни одного поражения. В последнем поединке в феврале этого года американец выиграл у соотечественника Джеральда Вашингтона техническим нокаутом в пятом раунде.