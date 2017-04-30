Уайлдер надеется на объединительный бой с Джошуа в конце этого года

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер надеется до истечения этого года провести объединительный поединок с обладателем титулов Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британцем Энтони Джошуа. Об этом Уайлдер сообщил в интервью телеканалу Sky Sports.

В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс WBA в супертяжелом весе.

"Я хочу сделать то, что должен и получить еще один пояс. В конце этого года мы проведем мега-бой и выясним, кто из нас чего стоит", - сказал Уайлдер.

27-летний Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). В послужном списке 31-летнего Уайлдера - 38 побед (37 нокаутом), ни одного поражения. В последнем поединке в феврале этого года американец выиграл у соотечественника Джеральда Вашингтона техническим нокаутом в пятом раунде.