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Путин обсудил с руководством "Формулы-1" Гран-при России и перспективы автоспорта в целом

Спорт
30 апреля, 16:56 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, апреля. /ТАСС

Во встрече приняли участие исполнительный директор и генеральный промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри, коммерческий директор "Формулы 1" Шон Брэтчес и спортивный директор Росс Браун

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© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с новым руководством "Формулы-1" вопросы организации и проведения прошедшего в Сочи Гран- при России, а также в целом состояние и перспективы развития автоспорта в стране. Во встрече приняли участие исполнительный директор и генеральный промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри, коммерческий директор "Формулы 1" Шон Брэтчес и спортивный директор Росс Браун.

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В начале встречи Кэри отметил, что Сочи приятно удивил его. "Здесь очень красиво, с одной стороны море, с другой - горы,- отметил он. - И трасса, включая всю инфраструктуру, выполнена на высшем уровне, сделано все для спортсменов и поклонников автоспорта". "Мы хотим продолжать здесь такое сотрудничество", - заверил он Путина.

Президент признался, что сам был удивлен, сколько болельщиков приехали на Гран-при России. "То, что я увидел, меня самого удивило", - сказал он. - Очень много поклонников автоспорта, все отели заняты". "Казалось, что мы построили избыточное количество гостиниц, но все забронировано", - добавил Путин.

Брэтчес также выразил надежду на развитие сотрудничества. "Сочи сегодня находится в центре мирового внимания, - сказал он. - Надеемся развивать наше сотрудничество и партнерство".

Росс Браун в свою очередь отметил, что рассчитывает на рост интереса в России к автоспорту. "Надеемся, что такие события будут вносить вклад в популяризацию автоспорта - не только "Формулы 1", но и других серий", - сказал он.

Руководство "Формулы-1"

В январе 2017 года американская корпорация Liberty Media официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". В сентябре 2016 года она выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн, а в декабре привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера "Формулы-1" - CVC Capital. Владельцем "Либерти Медиа" является американский миллиардер Джон Мэлоун.

Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "Формулы 1" был назначен американец Чейз Кэри, занимавший также пост вице-президента компании 21st Century Fox. Коммерческой частью "Формулы-1" занялся бывший глава ESPN Шон Брэтчес, а руководить спортивной частью поручено бывшему руководителю команды "Мерседес" Россу Брауну.

Берни Экклстоун, который руководил "королевскими гонками" с 1974 года, стал почетным президентом.

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