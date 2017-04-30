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Набабкин заменил Дзагоева в стартовом составе ЦСКА на матч со "Спартаком"

Спорт
30 апреля, 17:13 UTC+3

Полузащитник армейцев получил травму в матче с "Локомотивом" и был заменен - его выход на поле в матче со "Спартаком" был под большим вопросом

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Защитник футбольного ЦСКА Кирилл Набабкин заменил полузащитника московского ЦСКА Алан Дзагоев в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком" за 15 минут до игры. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Алан Дзагоев

Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч со "Спартаком"

В среду ЦСКА провел матч против "Локомотива", забив четыре безответных мяча. Дзагоев получил травму и был заменен - его выход на поле в матче со "Спартаком" был под большим вопросом.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Виктор Васин, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо,  Алексей Ионов и Витиньо.

В стартовом составе "Спартака" на поле выйдут: Сергей Ребров, Андрей Ещенко, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Ивелин Попов, Квинси Промес и Луис Адриано.

Матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в воскресенье, начало - 17:00 мск.

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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