Набабкин заменил Дзагоева в стартовом составе ЦСКА на матч со "Спартаком"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Защитник футбольного ЦСКА Кирилл Набабкин заменил полузащитника московского ЦСКА Алан Дзагоев в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком" за 15 минут до игры. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В среду ЦСКА провел матч против "Локомотива", забив четыре безответных мяча. Дзагоев получил травму и был заменен - его выход на поле в матче со "Спартаком" был под большим вопросом.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Виктор Васин, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Алексей Ионов и Витиньо.

В стартовом составе "Спартака" на поле выйдут: Сергей Ребров, Андрей Ещенко, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Ивелин Попов, Квинси Промес и Луис Адриано.

Матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в воскресенье, начало - 17:00 мск.