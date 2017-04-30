На гонке "Формулы-1 в Сочи на трибунах присутствовало 60 тысяч зрителей

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СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Около 60 тысяч зрителей присутствовало на трибунах "Сочи Автодрома" в день гонки Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщили в пресс-службе автодрома.
Гран-при России, который прошел в Сочи, завершился победой финского гонщика "Мерседеса" Валттери Боттаса. Второе и третье места заняли пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен.
"30 апреля на "Сочи Автодроме" в четвертый раз при полных трибунах прошел российский Гран-при "Формулы-1". В день гонки пилотов "королевских гонок" поддерживало около 60 тысяч зрителей, а всего за четыре дня гостями самой современной трассы Европы стали 150 тысяч фанатов "Формулы-1", - уточнили в пресс-службе.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял ТАСС, что турнир прошел на высоком организационном уровне.
Этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года.