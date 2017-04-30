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Таски: футболисты "Спартака" взяли у ЦСКА реванш за поражение в 2015 году

Спорт
30 апреля, 20:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Встреча 26-го тура чемпионата России, которая прошла в воскресенье на стадионе армейцев, завершилась победой красно-белых со счетом 2:1

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Сердар Таски (справа)

Сердар Таски (справа)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты "Спартака" смогли взять реванш у ЦСКА за поражение со счетом 0:4 в 2015 году. Об этом журналистам заявил защитник красно-белых Сердар Таски.

Встреча 26-го тура чемпионата России, которая прошла в воскресенье на стадионе армейцев, завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. В мае 2015 года "Спартак" уступил ЦСКА со счетом 0:4 в матче чемпионата на домашнем стадионе "Открытие-Арена".

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"Это был реванш за наше поражение дома 0:4 два года назад. Главное, мы показали, что в этом году мы явно их превосходим. То, что мы обыграли их два раза в сезоне (матч первого круга завершился со счетом 3:1) показывает, что мы сильнее. Нужно всегда так играть с ЦСКА и Зенитом", - заявил Таски.

"Стоит признать, что ЦСКА начал здорово, если бы они забили, то игра бы была другой, - считает немец. - Хорошо, что мы смогли переломить игру и довести ее до нужного результата. Каждый матч с таким соперником - матч за шесть очков. До цели пока мы не дошли, но это была очень важная победа, которая нам поможет".

"Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский "Зенит" (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной "Томи". В следующем туре "Спартак" 6 мая примет "Томь", ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром".

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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