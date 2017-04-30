Конец интриги: "Спартак" обыграл ЦСКА в главном матче второго круга чемпионата России

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Столичный "Спартак" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу обыграл московский ЦСКА на выезде со счетом 2:1, что позволило красно-белым увеличить отрыв от армейцев в турнирной таблице до 10 очков, а от санкт-петербургского "Зенита" до 11 за четыре тура до окончания первенства.

Начало встречи задержали на 15 минут из-за трансляции на телеканале "Матч ТВ" Гран-при России, этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Встреча должна была начаться в 17:00 мск, но в итоге стартовый свисток главного арбитра матча Владислава Безбородов прозвучал в 17:15.

В стартовом составе армейцев перед матчем значился полузащитник Алан Дзагоев, однако за несколько минут до начала игры в протоколе его заменил защитник Кирилл Набабкин: на разминке Дзагоев понял, что травма не позволит ему принять участия во встрече. В итоге хавбек смотрел матч из ложи прессы.

Нереализованные возможности ЦСКА

ЦСКА мог открыть счет уже на первой минуте встречи, однако мяч после удара Алексея Ионова попал в штангу, а Александр Головин не смог переправить его в ворота с острого угла. За весь первый тайм армейцы создали множество голевых моментов, однако не смогли их реализовать.

"Спартак" относился к своим возможностям бережливее, после одной из контратак Луис Адриано отправил мяч в ворота ЦСКА между ногами Игоря Акинфеева. Красно-синие смогли отыграться лишь в конце первой половины встречи за счет усилий Алексея Березуцкого.

Второй тайм проходил уже под диктовку "Спартака". На старте второй половины встречи Денис Глушаков снова сумел вывести красно-белых вперед. ЦСКА пришлось раскрываться, чем пользовался лидер чемпионата, проводя острые контрвыпады.

Однако с возможным поражением не хотел мириться Акинфеев, поймавший кураж. Если бы не суперсейвы вратаря сборной России, счет мог быть гораздо крупнее. Армейцы организовали "навал" на ворота "Спартака" в последние минуты встречи, но отыграться не сумели.

Драк между фанатами удалось избежать

Матчи между ЦСКА и "Спартаком" всегда проходят под пристальным вниманием правоохранительных органов, так как ранее неоднократно возникали потасовки между фанатами клубов. Однако в этот раз серьезных стычек удалось избежать. Драка могла произойти в одном из эпизодов за полчаса до начала матча, но конная полиция вовремя пресекла конфликт.

За несколько минут до стартового свистка у входа на трибуну для болельщиков "Спартака" возникла давка. Фанаты были недовольны, что доступ на арену был на некоторое время остановлен у металлоискателей. В результате болельщики снесли ограждения. Ситуация была урегулирована после вмешательства сотрудников полиции.

Однако на трибунах не обошлось без провокаций. Один из фанатов армейцев прорвался через стюардов, он оказался в буферной зоне перед гостевым сектором, где стал поджигать на глазах болельщиков красно-белых клубную атрибутику "Спартака". Затем он залез на заградительный барьер, однако свалился оттуда, после чего был схвачен полицией.

Кроме того, судье дважды пришлось останавливать встречу на несколько минут из-за того, что поле заволакивало дымом из-за фанатской пиротехники.

После матча президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в интервью ТАСС выразил недовольство поведением фанатов обеих команд. "Было много пиротехники, много нецензурной брани, это портит такие матчи. На стадионе было много болельщиков с семьями, с детьми. Те, кто такое себе позволяет, должны понимать, это не только их футбол", - отметил глава РФС.

Везунчик Акинфеев и спектакль с Дзагоевым

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун мнением о матче поделился. Он считает, что красно-белые должны были забивать больше голов и посетовал, что в первом тайме команда слишком нервничала.

"Игра была хорошая, особенно второй тайм. Зе Луиш вышел великолепно на замену. Акинфеев по-прежнему везунчик жуткий - столько моментов было, но мяч не шел в ворота. Так бы все закончилось раньше", - сказал Федун.

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков считает, что ситуация с включением в стартовый состав и последующее выведение из него Дзагоева является "наигранным спектаклем".

"Матч был очень принципиальный. Пусть мы не так ярко выиграли, но три очка останутся в истории. Болельщики кричат с начала сезона, что мы чемпионы, но нужно довести дело до конца и потом уже кричать. И одни и другие хотели выиграть, из-за этого было много ошибок", - отметил игрок красно-белых.

А защитник "Спартака" Сердар Таски считает эту победу реваншем за поражение двухлетней давности со счетом 0:4 на домашней арене. Турецкий игрок уверен, что в этом сезоне команда показала свое превосходство над ЦСКА, сумев обыграть армейцев в обоих матчах чемпионата России. "Нужно всегда так играть с ЦСКА и Зенитом", - заявил турецкий игрок.

Все футболисты ЦСКА после матча отказались от общения с прессой.

Семейный "Спартак" и ляп Васина

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил благодарность своим игрокам за то, что они смогли осуществить на поле его идеи. Специалист считает, что футболисты команды отдаются игре на 100 процентов. "Мы провели большую тактическую работу, мы стали командой, но прежде чем стать командой, мы стали семьей, в этом весь секрет. Эти игроки способны вписать свои имена в историю", - заявил Каррера.

При этом тренер считает, что еще рано говорить о чемпионстве. "Мы праздновали победу в дерби, это правильно, но пока мы еще не выиграли турнир. Когда математически мы будем чемпионами, тогда будем праздновать", - отметил специалист.

В моменте со вторым пропущенным мячом игрок армейцев Виктор Васин имел возможность выбить мяч из штрафной площади, однако промедлил, и полузащитник красно-белых Роман Зобнин сумел выбить мяч у него из-под ног, после чего Глушаков забил гол. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не смог объяснить ошибку защитника.

"Футбол, как никакая другая игра, базируется на ошибках. Второй гол, который мы пропустили, - ляп, который трудно объяснить. Такие игры нравятся болельщикам - отличный накал и аура. Если отвлечься от результата, мы вынесли много позитива", - рассказал Гончаренко.

Рекорд посещаемости и первое поражение Гончаренко

Положительным моментом для ЦСКА в игре со "Спартаком" стала рекордная посещаемость нового стадиона. На встречу двух столичных команд пришло 27 352 зрителя при вместимости 30 000. До этого рекорд принадлежал матчу открытия стадиона, когда в рамках шестого тура чемпионата России встречу против грозненского "Терека" (3:0) посетило 26 420 болельщиков.

Проигрыш "Спартаку" стал первым для ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко и первым на новом стадионе. Белорусский специалист до матча с красно-белыми провел у руля команда восемь встреч, пять из которых завершились победой армейцев и еще три - ничьей.

Армейцы проиграли в чемпионате впервые с 29 октября 2016 года, тогда красно-синие в матче 12-го тура в гостях уступили также "Спартаку" (1:3). В последний раз красно- белые дважды за сезон обыгрывал ЦСКА в 1999 году. В том сезоне они на домашней арене победили со счетом 1:0, а на выезде - 4:0.

"Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. ЦСКА с 50 очками после 26 игр располагается на второй строчке в турнирной таблице. Третьим идет санкт-петербургский "Зенит" (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной "Томи". В следующем туре "Спартак" 6 мая примет "Томь", ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром".