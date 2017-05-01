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Мутко: участие студентов-волонтеров в мероприятиях ЧМ-2018 нужно засчитать за практику

Спорт
1 мая, 14:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее сообщалось, что Министерство образования РФ согласилось учитывать участие волонтеров- студентов в мероприятиях Кубка конфедераций и чемпионатов мира как их учебную или производственную практику

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Виталий Мутко (справа)

Виталий Мутко (справа)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участие волонтеров, обучающихся в вузах, в мероприятиях Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира - 2018 нужно засчитывать за учебную или производственную практику. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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Ранее портал Life.ru написал, что Министерство образования РФ согласилось учитывать участие волонтеров- студентов в мероприятиях Кубка конфедераций и чемпионатов мира как их учебную или производственную практику.

"Мы давно считаем, что волонтерство можно учитывать как элемент практики, но если они (волонтеры) будут заниматься своими направлениями. Есть же волонтеры в медицинских и транспортных направлениях. Конечно, мы бы хотели, чтобы для волонтеров, представляющих вузы, это (участие в Кубке конфедераций и чемпионате мира) каким-то образом засчитывалось за практику", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля этого года, а чемпионата мира - с 14 июня по 15 июля 2018 года. Заявки на участие в волонтерской программе Кубка конфедераций и чемпионата мира подали более 177 тысяч человек из 190 стран мира.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017 Волонтерская программа ЧМ-2018
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