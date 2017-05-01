Шарапова вернулась в рейтинг WTA, заняв 262-е место

Шарапова вернулась в рейтинг WTA, заняв 262-е местоСпорт 1 мая, 18:28
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ АртамоноваПолитика 1 мая, 17:56
Полба от Пушкина, регата тримаранов и танцевальный флешмоб: регионы отмечают ПервомайВ стране 1 мая, 17:48
В Стамбуле против демонстрантов применили слезоточивый газМеждународная панорама 1 мая, 17:45
Гол Ятченко с пенальти принес "Крыльям Советов" ничью с "Оренбургом" в матче РФПЛСпорт 1 мая, 17:35
Стадион "Фишт" 15 мая планирует получить акт соответствия ФИФАСпорт 1 мая, 17:19
Данни: нельзя говорить, что Луческу в "Зените" не влился в коллективСпорт 1 мая, 17:14
Трамп рассказал, что решение о нанесении удара по Сирии было труднымМеждународная панорама 1 мая, 17:10
Митинг на Марсовом поле в Петербурге прошел без нарушений порядкаОбщество 1 мая, 17:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова вернулась в рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв в нем 262-е место. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Ранее Шарапова была исключена из рейтинга.
Также россиянка впервые за несколько месяцев вошла в чемпионскую гонку. На данный момент на ее счету 128 очков.
Шарапова провела в Германии свой первый турнир после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Дисквалификация теннисистки завершилась 26 апреля, организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение - wild card.
В мае Шарапова примет участие сразу в двух турнирах - с 5 по 14 мая пройдет турнир WTA в Мадриде, а уже 15 мая стартует турнир в Риме, победителем которого россиянка становилась трижды (2011, 2012, 2015).