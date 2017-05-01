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Шарапова вернулась в рейтинг WTA, заняв 262-е место

Спорт
1 мая, 18:28 дата обновления: 1 мая, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова вернулась в рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв в нем 262-е место. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Ранее Шарапова была исключена из рейтинга.

Также россиянка впервые за несколько месяцев вошла в чемпионскую гонку. На данный момент на ее счету 128 очков.

Шарапова провела в Германии свой первый турнир после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Дисквалификация теннисистки завершилась 26 апреля, организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение - wild card.

В мае Шарапова примет участие сразу в двух турнирах - с 5 по 14 мая пройдет турнир WTA в Мадриде, а уже 15 мая стартует турнир в Риме, победителем которого россиянка становилась трижды (2011, 2012, 2015).

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