Гранквист: "Краснодар" нацелен занять место в четверке чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 1 мая. /Корр. ТАСС Сергей Окулов/. "Краснодар" должен выигрывать оставшиеся четыре игры чемпионата России по футболу, команда обязана занять место не ниже четвертого в турнирной таблице. Такое мнение журналистам высказал защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.

В понедельник "Краснодар" дома сыграл с "Анжи" вничью - 0:0.

"Мы очень расстроены, ведь это была последняя домашняя игра в сезоне, мы были настроены на победу, но не создали нужное количество голевых моментов. "Анжи" нужно отдать должное - хорошо сыграли в обороне. Мы действовали шаблонно, пытались атаковать через центр. Был разговор в раздевалке, что не нужно отчаиваться, нужно держать выше голову", - отметил Гранквист.

"У нас есть задача - занять место не ниже четвертого. Может быть, и лучше, что мы будем играть в гостях, команды на будут отсиживаться в обороне, у нас будет больше голевых шансов. У меня нет никаких негативных слов в адрес тренера, он делает прекрасную работу с командой, с его приходом игра стала более сбалансированной как в атаке, так и в обороне", - добавил он.

По словам нападающего "Краснодара" Виктора Классона, команда нацелена на попадание в Лигу Европы. "Главная задача - опередить "Ростов", чтобы получить место в Лиге Европы. Если мы четыре игры выиграем, есть шанс и "Зенит" опередить", - заявил футболист. Он также добавил, что "Краснодар" в матче с "Анжи" действовал слишком прямолинейно. "Я считаю, мы не создали необходимого количества голевых моментов, играли слишком медленно. Играли шаблонно через центр, поэтому не забили. Сложно сказать, что происходит во время домашних матчей, они нам тяжело даются", - пояснил он.

"Я не знаю, что нужно делать и что нужно улучшить, чтобы забивать. Мы настраивались на три очка, но получили одно. У нас впереди еще матчи, после которых посмотрим на каком месте окажемся", - сказал Классон, предположив, что "Краснодару" лучше даются игры на выезде.

В 27-м туре "Краснодар" 7 мая в гостях сыграет с "Оренбургом".