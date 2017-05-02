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Величкин: ХК "Металлург" ждет решения защитника Ли о продолжении карьеры

Спорт
2 мая, 10:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам вице-президента магнитогорцев, клуб уже начал искать замену канадскому хоккеисту на следующий сезон

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Игрок "Металлурга" (Магнитогорск) Крис Ли

Игрок "Металлурга" (Магнитогорск) Крис Ли

© Андрей Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" ждет решения канадского защитника Криса Ли по вопросу продолжения им карьеры. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

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В составе магнитогорцев Ли дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), в прошлом году канадец вошел в состав первой символической пятерки сезона. Контракт 36-летнего Ли с "Металлургом" закончился 30 апреля.

"Крис Ли сейчас у себя дома, он выбирает, будет ли дальше играть или закончит карьеру. Так что ждем его решения, но не просто ждем, а ищем варианты ему на замену", - сказал Величкин.

По итогам Кубка Гагарина - 2017 Ли стал лидером среди защитников по количеству набранных очков (21).

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