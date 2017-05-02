Симонян: судейство в матчах чемпионата России по футболу должно быть квалифицированным

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работа судей в матчах чемпионата России по футболу должна быть квалифицированной и объективной, чтобы к ней не было претензий от клубов. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Ранее "Краснодар" на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. Клуб также предложил другим российским клубам отказаться от "порочной практики влияния на судей" и обвинил арбитров в необъективном судействе.

"Судейство должно быть квалифицированным, поскольку остаются вопросы, если команда, к примеру, проигрывает из- за гола из "вне игры", ошибочно назначенного пенальти, - сказал Симонян. - Требуется квалифицированное и объективное обслуживание матчей, чтобы не было к судьям претензий. Поскольку сейчас слишком много нареканий и вопросов к судьям и их департаменту".

По мнению Симоняна, в ситуации с видеоповторами во время матчей нужно добиться мгновенной фиксации взятия ворот. "Проблема видеоповторов стоит давным-давно, и надо понять, насколько это повлияет на время проведения матчей. Должны изобрести такую технику, которая бы оперативно фиксировала, было ли взятие ворот или нет", - подчеркнул он.