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"Краснодар" попросил РФС позволить клубу ввести систему видеоповторов в сезоне-2017/18

Спорт
2 мая, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В заявлении клуба подчеркивается, что "судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков"

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Болельщики "Краснодара"

Болельщики "Краснодара"

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. "Краснодар" попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. Заявление опубликовано на официальном сайте краснодарской команды.

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В понедельник "Краснодар" дома сыграл вничью со счетом 0:0 с махачкалинским "Анжи" в рамках 26-го тура чемпионата страны. По мнению краснодарцев, на ход матча повлияли спорные решения арбитра встречи - в частности, на 24-й минуте судья отменил гол нападающего "Краснодара" Федора Смолова, зафиксировав офсайд.

"Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков", - говорится в заявлении.

Также "Краснодар" предложил другим российским клубам отказаться от "порочной практики влияния на судей".

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет действовать на Кубке конфедераций 2017 года и может быть использована на чемпионате мира 2018 года в России. Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что данная система, которая в тестовом режиме работает в нескольких европейских чемпионатах, получила "сугубо положительные отзывы".

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