"Краснодар" попросил РФС позволить клубу ввести систему видеоповторов в сезоне-2017/18

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. "Краснодар" попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. Заявление опубликовано на официальном сайте краснодарской команды.

В понедельник "Краснодар" дома сыграл вничью со счетом 0:0 с махачкалинским "Анжи" в рамках 26-го тура чемпионата страны. По мнению краснодарцев, на ход матча повлияли спорные решения арбитра встречи - в частности, на 24-й минуте судья отменил гол нападающего "Краснодара" Федора Смолова, зафиксировав офсайд.

"Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков", - говорится в заявлении.

Также "Краснодар" предложил другим российским клубам отказаться от "порочной практики влияния на судей".

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет действовать на Кубке конфедераций 2017 года и может быть использована на чемпионате мира 2018 года в России. Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что данная система, которая в тестовом режиме работает в нескольких европейских чемпионатах, получила "сугубо положительные отзывы".