Знарок: главная задача сборной России по хоккею на ЧМ - справиться с собственными эмоциями

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главным конкурентом сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года являются сами игроки команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной сборной Олег Знарок.

Состав команды на мировое первенство, которое пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая, был объявлен во вторник.

"Наш главный конкурент в борьбе за золото - мы сами", - подчеркнул тренер. "Других задач, кроме золота, у нас никогда не было. В команде собраны наши лучшие хоккеисты, собрать их вместе было несложно. Я в них уверен, как в самом себе", - сказал Знарок.

На вопрос, на кого из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он рассчитывает, тренер ответил: "Мы рассчитываем на тех, которые здесь присутствуют, а в НХЛ идет плей-офф".

"Хорошо ли мы подготовились, будет видно по ходу турнира. Я благодарен тренерскому штабу олимпийской сборной, который проделал очень хорошую работу, - сказал тренер. - Есть ли беспокойство? Много чего беспокоит, но я не хочу с вами это обсуждать".

Сборная России на чемпионате мира сыграет в группе А с командами Германии, Дании, Италии, Латвии, Словакии, США и Швеции.