Знарок: главная задача сборной России по хоккею на ЧМ - справиться с собственными эмоциями

ФХР продолжает вести переговоры по Дому болельщика сборной России на ЧМСпорт 2 мая, 20:19
Российский защитник Зайцев подписал семилетний контракт с клубом НХЛ "Торонто"Спорт 2 мая, 20:10
Знарок: главная задача сборной России по хоккею на ЧМ - справиться с собственными эмоциямиСпорт 2 мая, 20:02
Хоккеист сборной России Кучеров заявил, что привык к игре на больших площадкахСпорт 2 мая, 19:57
Идеи Боливара в исполнении Вашингтона: почему Венесуэла покидает ОАГМеждународная панорама 2 мая, 19:30
Василевский будет основным вратарем сборной России по хоккею на ЧМ-2017Спорт 2 мая, 19:29
Мозякин будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мираСпорт 2 мая, 19:24
"Роснефть" и "Башнефть" подали иск о взыскании с АФК "Система" более 106 млрд рублейЭкономика и бизнес 2 мая, 19:21
Панарин вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира по хоккеюСпорт 2 мая, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главным конкурентом сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года являются сами игроки команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной сборной Олег Знарок.
Состав команды на мировое первенство, которое пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая, был объявлен во вторник.
"Наш главный конкурент в борьбе за золото - мы сами", - подчеркнул тренер. "Других задач, кроме золота, у нас никогда не было. В команде собраны наши лучшие хоккеисты, собрать их вместе было несложно. Я в них уверен, как в самом себе", - сказал Знарок.
На вопрос, на кого из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он рассчитывает, тренер ответил: "Мы рассчитываем на тех, которые здесь присутствуют, а в НХЛ идет плей-офф".
"Хорошо ли мы подготовились, будет видно по ходу турнира. Я благодарен тренерскому штабу олимпийской сборной, который проделал очень хорошую работу, - сказал тренер. - Есть ли беспокойство? Много чего беспокоит, но я не хочу с вами это обсуждать".
Сборная России на чемпионате мира сыграет в группе А с командами Германии, Дании, Италии, Латвии, Словакии, США и Швеции.