Промоутер: бой Джошуа - Фьюри может пройти в апреле 2018 года на "Уэмбли"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бой между чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и бывшим обладателем поясов по трем престижным версиям соотечественником Тайсоном Фьюри может пройти в апреле 2018 года на лондонском стадионе "Уэмбли". Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, слова которого приводит Boxing Scene.

В ночь на воскресенье в 12-раундовом бою на "Уэмбли" Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии WBA. После боя 41-летний украинец заявил, что в контракте на поединок есть пункт о реванше, но он хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры.

"Нет ничего, что я и Джошуа хотели бы больше, чем чтобы Фьюри вернулся на ринг, - сказал Хирн. - Но это будет не в ближайшее время, он просто не будет готов, он не готов физически, и ему нужно разобраться со слухами о допинге, он должен вернуть лицензию. Я думаю, что наибольшие шансы на бой с Фьюри в апреле 2018 года на "Уэмбли". Это зависит от успешной защиты титула в октябре или ноябре, будьте уверены, если мы можем это сделать, мы это сделаем".

В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям. Позднее Фьюри признался в употреблении кокаина и отказался от чемпионских поясов, после чего приостановил карьеру. После победы над украинцем Джошуа вызвал Фьюри на бой, и тот ответил, что готов к поединку.

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). Фьюри также еще не проигрывал - 25 побед (18 - нокаутом).