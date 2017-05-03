Мутко: участники драки в матче "Урал" - "Локомотив" обязательно будут наказаны

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МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Участники драки в концовке финального матча Кубка России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" обязательно будут наказаны. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Игра состоялась в Сочи на стадионе "Фишт" во вторник и завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:0. В концовке матча произошла драка игроков, в результате с поля были удалены футболисты "Урала" Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а также игроки "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан.
"Это эмоции. Но все будут наказаны соответствующими органами, футболисты должны держать себя в руках, на них столько людей смотрит на стадионе, по телевизору", - сказал Мутко.
"Игрок, делая такое, должен понимать, что мимо это не пройдет. Может, он отдохнуть просто хочет? Клуб его по голове за такое не погладит", - добавил глава РФС.