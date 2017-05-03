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Мутко: установка на одном стадионе системы видеоповторов стоит $1,2 млн

Спорт
3 мая, 19:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Во вторник "Краснодар" опубликовал заявление, в котором, в частности, попросил РФС разрешить установить на своем стадионе систему видеоповторов в следующем сезоне

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Стоимость установки системы видеоповторов на одном стадионе составляет $1,2 млн, в степени необходимости данного новшества в чемпионате России должна определиться Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ). Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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"Краснодар" попросил РФС позволить клубу ввести систему видеоповторов в сезоне-2017/18

Во вторник "Краснодар" опубликовал заявление, в котором, в частности, попросил РФС разрешить установить на своем стадионе систему видеоповторов в следующем сезоне. Система видеоповторов будет использоваться на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира - 2018, которые пройдут в России.

"Это непростая тема, я ее прояснял. Мы попросили ФИФА разрешить нам использовать технические средства, которые будут на Кубке конфедераций, а потом и на чемпионате мира. Сейчас РФПЛ уже обратилась с официальным запросом. Одна такая система стоит $1,2 млн, а ее эксплуатация - $100 тысяч в год", - сказал Мутко.

"Лига должна определиться с этой темой. Думаю, мы для начала попробуем установить эту систему на год на четырех стадионах. По этому поводу мы разговариваем с ФИФА", - отметил глава РФС.

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