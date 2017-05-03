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Мацуев не сомневается, что "Спартак" станет чемпионом России по футболу

Спорт
3 мая, 19:59 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

По словам пианиста, на протяжении трех десятилетий он оставался верен любимой команде, так как, по его мнению, "настоящий болельщик проявляется не в годы триумфа команды, а именно, когда ей плохо"

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Денис Мацуев

Денис Мацуев

© Сергей Виноградов/ТАСС

ВЛАДИМИР, 3 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Народный артист России, известный пианист Денис Мацуев не сомневается, что "Спартак" спустя 16 лет получит титул чемпиона России по футболу. Об этом он сообщил в среду журналистам накануне концерта во Владимире.

"У меня нет никаких сомнений, что "Спартак" станет чемпионом. Понятно, что осталось четыре тура, надо набрать четыре очка. Я спартаковец с 1985 года, меня приучила к этому моя бабушка, которая была отъявленной "спартаковкой", и это стиль моей жизни. "Спартак" - это навсегда, это любовь, это спектакль, это всегда переживание", - отметил пианист.

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По словам Дениса Мацуева, на протяжении трех десятилетий он оставался верен любимой команде, так как, по его мнению, "настоящий болельщик проявляется не в годы триумфа команды, а именно, когда ей плохо".

"У нас не было 16 лет чемпионства. Это, конечно, немыслимо, и невозможно с этим смириться. Но, как бы ни играл "Спартак", мы всегда будем с ним. Я не верю тем болельщикам, которые говорят: вот, сейчас опять стал болеть за "Спартак", ведь 15 лет мы не выигрывали - не болели. Я не верю таким болельщикам, поэтому этот год особый для нас", - добавил музыкант.

"Спартак" в этом сезоне близок к тому, чтобы стать чемпионом страны после 16-летнего перерыва. По итогам 26 туров в активе команды 60 очков. Красно-белые опережают "Зенит", идущий на втором месте, на восемь очков.

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