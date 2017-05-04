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Минспорт РБ: обыск хоккейной сборной Белоруссии во Франции носит заказной характер

Спорт
4 мая, 13:29 UTC+3 МИНСК МИНСК 4, мая. /ТАСС

В среду французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии по хоккею, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Евровызова

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Хоккеисты сборной Белоруссии

Хоккеисты сборной Белоруссии

© Александр Демьянчук/ТАСС

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Французская полиция действовала целенаправленно, обыскивая белорусских хоккеистов, что может свидетельствовать о заказном характере инцидента. Об этом заявил министр спорта и туризма Белоруссии Александр Шамко.

В среду французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии по хоккею, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Евровызова.

"Как оцениваю? Как заказ со стороны пока неведомых нам лиц, которые пытаются активно и нагло воздействовать на представителей Белоруссии", - отметил министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

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По словам Шамко, списать на повышенные меры безопасности, которые предпринимают французские власти в целях якобы борьбы с терроризмом, не получается. "Все указывает на то, что полиция действовала целенаправленно", - сказал глава Минспорта.

Он провел аналогии с обыском в минувшем году французской полицией национальной команды Белоруссии по гребле. Тогда, напомнил Шамко, "нашей команде очень сильно потрепали нервы и, в конце концов, как известно, мужчины не были допущены к Олимпийским играм". "Да, Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне затем отменил дисквалификацию мужской сборной Белоруссии по гребле на байдарах и каноэ, но французы фактически нанесли нам невосполнимый урон", - сказал министр. Он не исключил, что "они (во Франции) не могут смириться с обидой на то, что суд оказался на нашей стороне и продолжают искать малейшие поводы, чтобы хоть как-то насолить белорусам".

Шамко отметил, что сегодня стоит задача оградить белорусскую команду от негативного воздействия и отрицательных эмоций с тем, чтобы игроки и тренерский состав сосредоточились на успешном выступлении на чемпионате мира. "Теперь они просто обязаны доказать, что наша команда сильная, закаленная и что в ней собрались действительно настоящие мужчины", - сказал министр спорта и туризма Белоруссии.

Первый матч на турнире сборная Белоруссии проведет в пятницу против команды Финляндии. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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