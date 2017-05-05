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Луческу: судейские ошибки отняли у "Зенита" восемь очков в чемпионате России

Спорт
5 мая, 12:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, мая. /ТАСС

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего в турнирной таблице "Спартака" на восемь очков

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Судейские ошибки лишили "Зенита" восьми очков в чемпионате России по футболу сезона-2016/17. Об этом журналистам заявил главный тренер санкт-петербургской команды Мирча Луческу.

Во вторник "Краснодар" опубликовал заявление, в котором, в частности, указал на судейские ошибки в матчах команды с тульским "Арсеналом" (2:0) и махачкалинским "Анжи" (0:0), а также предложил российским клубам отказаться от "порочной практики влияния на судей".

"Вы знаете, такое заявление даже сложно комментировать, - сказал Луческу. - Если я где-то протестую, то я могу свой протест аргументировать теми моментами, которые не позволяют нам брать очки. В районе восьми очков у нас забрали глупые ошибки арбитров".

"Никто мне не может сказать, что я не прав, если у меня есть аргументы. Вполне возможно, что та рука (Дмитрия) Комбарова могла изменить все", - сказал Луческу, вспомнив эпизод, произошедший в матче со "Спартаком" (1:2).

"Зенит" занимает второе место в чемпионате России сезона-2016/17, отставая от лидирующего в турнирной таблице московского "Спартака" на восемь очков. В 27-м туре санкт-петербургская команда дома сыграет с "Тереком", матч состоится в воскресенье.

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