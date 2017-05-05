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Путин: Россия готова к открытому сотрудничеству для создания новой системы антидопинга

Спорт
5 мая, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Президент РФ считает, что только при успешном взаимодействии с WADA и МОК эту систему можно запустить

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия готова к открытому сотрудничеству с международными организациями по разработке системы противодействия допингу в спорте. Об этом, как передает агентство AP, президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы британского журналиста, автора "Официальной истории Олимпийских игр и МОК" Дэвида Миллера.

"Важно понимать, что и международная антидопинговая система неидеальна", - сказал он, отметив, что это признают все лидеры Олимпийского движения. По словам главы государства, одним из самых проблемных вопросов является терапевтическое использование препаратов, попадающих в разряд исключений. "Мы же не хотим, чтобы спорт превратился в соревнование разных типов стимуляторов, большинство из которых крайне вредны для здоровья спортсменов?", - задал риторический вопрос Путин.

"В настоящее время мы в России разрабатываем полностью новую систему противодействия допингу", - напомнил президент. По его словам, уже создана независимая антидопинговая комиссия, а агентство РУСАДА и лаборатории, проводящие тесты, более не находятся под контролем Министерства спорта. "Убежден, что позитивные процессы, которые мы запустили для реформы антидопинговых структур, необратимы", - сказал Путин.

"Мы открыты к сотрудничеству с МОК, WADA и другими международными организациями, которые могут помочь нам разработать нашу собственную новую систему борьбы с допингом", - заявил президент РФ. "Мы считаем, что только при успешном взаимодействии с WADA и МОК мы сможем запустить эту систему", - добавил он.

При этом Путин отметил, что Москва должна прислушиваться к мнению WADA, "потому что, мы должны это признать, несколько доказанных нарушений антидопинговых правил у нас было". "Такие нарушения неприемлемы", - заявил он. "Мы будем делать все для того, чтобы организовать эффективную и плодотворную работу со всеми нашими партнерами, включая WADA и МОК. Надеюсь, что у них есть такие же намерения", - отметил президент.

"Россия готова к открытому и последовательному участию в работе по созданию глобальной антидопинговой системы", - подчеркнул Путин.

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