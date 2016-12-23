Путин: следствие и прокуратура России доведут до конца расследование по допингу

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Следственный комитет и прокуратура доведут до конца расследование дел, связанных с допингом.
"Следственный комитет Российской Федерации и прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга, и, безусловно, доведут это все до логического завершения", - отметил он, отвечая на вопросы на большой пресс-конференции.
Глава государства отметил, что в борьбе с допингом Россия будет сотрудничать с международными организациями. Он выразил надежду, что эти системные изменения позволят эффективнее бороться с этими проблемами.
Президент РФ заявил, что в России никогда не создавалось и не будет никакой государственной системы поддержки допинга в спорте, но проблема допинга есть.
"В России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга", - отметил он.
При этом глава государства признал, что сама проблема допинга в РФ существует. "У нас так же, как и в любой другой стране, проблема с этим (допингом) есть. Мы должны это признать и, признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга", - подчеркнул он.
Глава государства также призывал очистить спорт и культуру от политики, усматривает политическую составляющую в работе WADA.
Путин уверен, WADA должно работать прозрачно, понятно и проверяемо. "Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, она должна быть прозрачной, понятной, проверяемой, и мы должны знать о результатах работы", - заявил он.
Президент пояснил, что это означает возможность для международной спортивной общественности знать, кого проверяет агентство, когда и какими средствами это делается, какие получены результаты и приняты меры для наказания виновных и предотвращения повторения подобных инцидентов. "Это что, какая-то оборонная сфера? Нет, - заявил Путин. - А почему это все в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто".
Говоря о политизированности в спорте, президент констатировал, что "есть определенная политическая составляющая во всех этих делах". "Надо очистить спорт так же, как и культуру, от всякой политики, - уверен он. - Потому что спорт, как и культура - это то, что должно объединять людей, а не разъединять их".
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн