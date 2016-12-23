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Путин: следствие и прокуратура России доведут до конца расследование по допингу

Спорт
23 декабря, 13:07 дата обновления: 23 декабря, 13:38 UTC+3
Президент РФ заявил, что в России никогда не создавалось и не будет никакой государственной системы поддержки допинга в спорте, но проблема допинга есть
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Владимир Путин

Владимир Путин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Следственный комитет и прокуратура доведут до конца расследование дел, связанных с допингом.

"Следственный комитет Российской Федерации и прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга, и, безусловно, доведут это все до логического завершения", - отметил он, отвечая на вопросы на большой пресс-конференции.

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Глава государства отметил, что в борьбе с допингом Россия будет сотрудничать с международными организациями. Он выразил надежду, что эти системные изменения позволят эффективнее бороться с этими проблемами.

Президент РФ заявил, что в России никогда не создавалось и не будет никакой государственной системы поддержки допинга в спорте, но проблема допинга есть.

"В России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга", - отметил он.

При этом глава государства признал, что сама проблема допинга в РФ существует. "У нас так же, как и в любой другой стране, проблема с этим (допингом) есть. Мы должны это признать и, признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга", - подчеркнул он.

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Глава государства также призывал очистить спорт и культуру от политики, усматривает политическую составляющую в работе WADA.

Путин уверен, WADA должно работать прозрачно, понятно и проверяемо. "Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, она должна быть прозрачной, понятной, проверяемой, и мы должны знать о результатах работы", - заявил он.

Президент пояснил, что это означает возможность для международной спортивной общественности знать, кого проверяет агентство, когда и какими средствами это делается, какие получены результаты и приняты меры для наказания виновных и предотвращения повторения подобных инцидентов. "Это что, какая-то оборонная сфера? Нет, - заявил Путин. - А почему это все в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто".

Говоря о политизированности в спорте, президент констатировал, что "есть определенная политическая составляющая во всех этих делах". "Надо очистить спорт так же, как и культуру, от всякой политики, - уверен он. - Потому что спорт, как и культура - это то, что должно объединять людей, а не разъединять их".

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

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