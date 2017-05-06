Тренер: сборная РФ по хоккею не будет экспериментировать в матче ЧМ с итальянцами

КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России не будет экспериментировать с составом в матче чемпионата мира по хоккею с командой Италии. Об этом журналистам сообщил тренер российской сборной Харийс Витолиньш.

Сборная России проведет второй матч на турнире против команды Италии в воскресенье в Кельне (начало в 13:15 мск). "Главным будет настрой, все будет зависеть от нас, - считает специалист. - Важно сыграть очень качественно. Превосходство будет, итальянцы будут играть от обороны, будут давать возможность возить их по углам".

"Нельзя уходить от нашей игры. Экспериментировать не будем. Сыграем в свою игру, нужно действовать агрессивнее, чтобы заставлять их удаляться", - добавил он.

В первой игре турнира подопечные Олега Знарка оказались сильнее шведов (2:1 Б). Витолиньш отметил, что в этой встрече российские хоккеисты не уступили шведам в физической подготовке.

"Главное, что по физическим данным мы не уступали. И это отразилось в третьем периоде, когда мы начали также "садиться" в их зоне: шведы немного ждали, и мы могли уже могли навязать свою игру, - сказал тренер. - Ребята проявили характер, самоотверженность, блокировали броски. Поначалу было видно, что шведы поддавили нас, были проблемы с выходом из зоны, но потом мы преобразились".

Либеральное судейство

Витолиньш отметил, что команда должна быть готова к либеральному судейству на турнире. "Еще на Евротуре мы видели, что судьи где-то пропускают нарушения, нужно быть к этому готовыми", - сказал специалист.

Тренер также добавил, что решение о том, в каком звене будет играть форвард Александр Барабанов против команды Италии будет принято перед игрой.

Витолиньш отметил игру капитана команды Сергея Мозякина в матче против шведов. "Мы все ждем, конечно, его броска, и при игре в полных составах у него было два момента, когда он зашел из-под защитника и бросил", - сказал он.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.