Петраков: пенальти в ворота "Томи" в матче со "Спартаком" был достаточно сомнительный

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Судья назначил сомнительный пенальти в матче чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Томью". Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер томичей Валерий Петраков.

Матч 27-го тура завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Гол с пенальти на 15-й минуте забил Квинси Промес.

"По-моему, пенальти был достаточно сомнительный", - заявил Петраков.

"То, что проиграли, плохо, и по игре мы провели два разных тайма, - прокомментировал ход игры специалист. - Первый намного организованней играли, хорошо выходили из обороны, старались создавать моменты, зарабатывать "стандарты". Во втором тайме ребятам просто не хватило сил, а адекватных замен на усиление у нас нет. Видно было, что (Александр) Соболев устал, другие ребята".

В турнирной таблице "Спартак" за три тура до конца чемпионата продолжает лидировать, набрав 63 очка. "Томь" с 14 очками расположилась на последней, 16-й строчке. В следующем туре красно-белые 13 мая в гостях сыграют с пермским "Амкаром", а томичи на следующий день на своем поле примут "Терек".