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Капитан "Спартака" Глушаков посвятил чемпионство своему дяде

Спорт
7 мая, 21:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Валерий Глушаков выступал за "Спартак", в составе красно-белых он выигрывал чемпионат СССР в 1979 году

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Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков посвятил победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 своему дяде Валерию Глушакову. Об этом футболист заявил ТАСС.

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"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу

Валерий Глушаков выступал за "Спартак", в составе красно-белых он выигрывал чемпионат СССР в 1979 году. Бывший футболист скончался 28 марта 2017 года в возрасте 58 лет.

"Сегодня радостный день для всех болельщиков "Спартака" и для всех нас, - сказал капитан "Спартака". - Это чемпионство я посвящаю моему дяде. Это не я чемпион, это он чемпион. Поздравляю всех".

Ранее в воскресенье санкт-петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" в матче 27-го тура первенства страны (0:1). Сине-бело-голубые за три тура до конца чемпионата лишились шансов догнать "Спартак" в турнирной таблице. Красно-белые стали чемпионами России впервые с 2001 года.

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