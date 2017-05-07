Капитан "Спартака" Глушаков посвятил чемпионство своему дяде

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков посвятил победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 своему дяде Валерию Глушакову. Об этом футболист заявил ТАСС.

Валерий Глушаков выступал за "Спартак", в составе красно-белых он выигрывал чемпионат СССР в 1979 году. Бывший футболист скончался 28 марта 2017 года в возрасте 58 лет.

"Сегодня радостный день для всех болельщиков "Спартака" и для всех нас, - сказал капитан "Спартака". - Это чемпионство я посвящаю моему дяде. Это не я чемпион, это он чемпион. Поздравляю всех".

Ранее в воскресенье санкт-петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Тереку" в матче 27-го тура первенства страны (0:1). Сине-бело-голубые за три тура до конца чемпионата лишились шансов догнать "Спартак" в турнирной таблице. Красно-белые стали чемпионами России впервые с 2001 года.