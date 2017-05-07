Михаил Ефремов: болельщики "Спартака" должны сказать Каррере большое спасибо

Черчесов поздравил "Спартак" с чемпионством, напомнив о подготовке к Кубку конфедерацийСпорт 7 мая, 23:15
Макрон набирает 62,34% голосов во втором туре выборовМеждународная панорама 7 мая, 22:49
Луческу заявил, что текущий сезон в "Зените" для него самый сложный в карьереСпорт 7 мая, 22:45
Мостовой считает, что основная причина победы "Спартака" в РФПЛ - слабость конкурентовСпорт 7 мая, 22:31
Мацуев: "Спартак" провел чудо-сезон, потому что Каррера создал удивительную атмосферуСпорт 7 мая, 22:29
Луческу считает, что "Спартак" не был лучшим клубом чемпионата России в этом сезонеСпорт 7 мая, 22:22
Михаил Ефремов: болельщики "Спартака" должны сказать Каррере большое спасибоСпорт 7 мая, 22:16
Самедов: футболисты "Спартака" делали все, чтобы порадовать своих болельщиковСпорт 7 мая, 22:13
Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по борьбеСпорт 7 мая, 22:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер чемпиона России по футболу московского "Спартака" Массимо Каррера заслужил большой похвалы от болельщиков красно-белых. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный артист России и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов.
В воскресенье "Спартак" благодаря поражению санкт-петербургского "Зенита" в матче с грозненским "Тереком" (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России.
"Дошли, дожили! Grazie, Массимо! Grazie mille ("большое спасибо")! Все мы должны поблагодарить Карреру", - сказал Ефремов.
"Ничего страшного, что чемпионство получилось "диванным". Праздновать будем на матче с "Тереком", когда соберемся все вместе. Я сейчас очень рад, звонят мои друзья- спартачи, все друг друга поздравляют", - добавил Ефремов.
"Спартак", одержав досрочную победу в чемпионате, прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.