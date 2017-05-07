Михаил Ефремов: болельщики "Спартака" должны сказать Каррере большое спасибо

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер чемпиона России по футболу московского "Спартака" Массимо Каррера заслужил большой похвалы от болельщиков красно-белых. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный артист России и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов.

В воскресенье "Спартак" благодаря поражению санкт-петербургского "Зенита" в матче с грозненским "Тереком" (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России.

"Дошли, дожили! Grazie, Массимо! Grazie mille ("большое спасибо")! Все мы должны поблагодарить Карреру", - сказал Ефремов.

"Ничего страшного, что чемпионство получилось "диванным". Праздновать будем на матче с "Тереком", когда соберемся все вместе. Я сейчас очень рад, звонят мои друзья- спартачи, все друг друга поздравляют", - добавил Ефремов.

"Спартак", одержав досрочную победу в чемпионате, прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.