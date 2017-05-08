Болельщики "Спартака" празднуют победу в чемпионате России у стадиона клуба

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МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" празднуют досрочную победу команды в чемпионате России около домашнего стадиона красно-белых "Открытие-Арена".
Люди начали массово собираться на площади рядом со стадионом около 22:30 мск. В 00:00 на ней практически не оставалось свободных мест. Болельщики скандируют речевки и поют песни. Некоторые фанаты пришли с детьми.
В начале праздничных гуляний на площади присутствовали полузащитник красно-белых Денис Глушаков и голкипер клуба Сергей Ребров, которые принимали активное участие в праздновании, а также фотографировались и общались со всеми желающими.
Некоторые болельщики "Спартака" прибыли на место на личных автомобилях, которые послужили сценой. Другие фанаты с флагами забирались на дорожные знаки и светофоры. Болельщики активно используют различную пиротехнику.
Торжество проходит в миролюбивой атмосфере, в которой царит счастье и веселье. При этом рядом с площадью дежурят около 30 сотрудников ОМОНа. С каждой минутой на площадь прибывает все больше людей.
Забавный случай произошел недалеко от толпы болельщиков. Рядом со стадионом образовалась большая лужа, в которую случайно упал один из болельщиков. При этом другие фанаты решили поддержать незадачливого болельщика и тоже специально прыгнули в лужу.