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Попов: Каррера сказал футболистам "Спартака", что они стали одной семьей

Спорт
8 мая, 4:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Полузащитник "Спартака" назвал победу над ЦСКА самым запоминающим событием в сезоне

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Массимо Каррера и Ивелин Попов

Массимо Каррера и Ивелин Попов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера заявил игрокам команды, что они стали настоящей семьей, и он рад с ними работать. Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Ивелин Попов.

В воскресенье "Спартак" в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт- петербургский "Зенит" проиграл "Тереку" (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб.

"Смотрел матч "Зенита" дома, и после финального свистка начались звонки, поздравления, было очень здорово, - рассказал Попов. - Мы сейчас пока не понимаем, что сделали, но когда кубок будет в руках, тогда поймем. Каррера при встрече сказал, что он рад работать с такими игроками, и что мы стали одной семьей. Впереди еще три игры, будем выходить за победами, потому что еще ни одна команда не набирала 70 очков".

"Что самое запоминающееся в этом сезоне? Победа над ЦСКА со счетом 2:1", - добавил полузащитник.

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