Российский хоккеист Мозякин получил травму в матче ЧМ с командой Германии

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Мозякин получил травму в первом периоде матча чемпионата мира с командой Германии.

После атаки сзади нападающего немецкой команды Патрика Хагера Мозякин остался лежать на льду. Форвард покинул площадку с посторонней помощью, его увели в раздевалку. Хагер получил матч-штраф.

Счет к 18-й минуте матча 2:0 в пользу россиян.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы