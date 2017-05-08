Российский хоккеист Мозякин получил травму в матче ЧМ с командой Германии

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КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Мозякин получил травму в первом периоде матча чемпионата мира с командой Германии.
После атаки сзади нападающего немецкой команды Патрика Хагера Мозякин остался лежать на льду. Форвард покинул площадку с посторонней помощью, его увели в раздевалку. Хагер получил матч-штраф.
Счет к 18-й минуте матча 2:0 в пользу россиян.
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