У хоккеиста Мозякина подозрение на сотрясение мозга

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Мозякин мог получить сотрясение мозга в матче чемпионата мира с командой Германии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомы с ситуацией.

После атаки сзади немецкого форварда Патрика Хагера в первом периоде матча Мозякин остался лежать на льду. Форвард покинул площадку с посторонней помощью, его увели в раздевалку. Хагер получил матч-штраф.

"У него подозрение на сотрясение мозга", - сообщил источник.

Позднее в пресс-службе Федерации хоккея России ТАСС сообщили, что игрок уехал на МРТ.

Счет после второго периода матча 5:0 в пользу россиян.