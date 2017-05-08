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У хоккеиста Мозякина подозрение на сотрясение мозга

Спорт
8 мая, 18:11 дата обновления: 8 мая, 18:58 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Россиянин получил травму после атаки сзади немецкого форварда Патрика Хагера

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Сергей Мозякин (в центре)

Сергей Мозякин (в центре)

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Мозякин мог получить сотрясение мозга в матче чемпионата мира с командой Германии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомы с ситуацией.

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Сергей Мозякин

Российский хоккеист Мозякин получил травму в матче ЧМ с командой Германии

После атаки сзади немецкого форварда Патрика Хагера в первом периоде матча Мозякин остался лежать на льду. Форвард покинул площадку с посторонней помощью, его увели в раздевалку. Хагер получил матч-штраф.

"У него подозрение на сотрясение мозга", - сообщил источник.

Позднее в пресс-службе Федерации хоккея России ТАСС сообщили, что игрок уехал на МРТ.

Счет после второго периода матча 5:0 в пользу россиян.

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