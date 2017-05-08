У хоккеиста Мозякина подозрение на сотрясение мозга

"Анжи" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 8 мая, 18:54
У хоккеиста Мозякина подозрение на сотрясение мозгаСпорт 8 мая, 18:11
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в МосквеОбщество 8 мая, 17:49
Российский хоккеист Мозякин получил травму в матче ЧМ с командой ГерманииСпорт 8 мая, 17:45
Бастрыкин потребовал направить лучших следователей на поиски похищенного в Ростове ребенкаПроисшествия 8 мая, 17:39
Юлия Самойлова исполнит 9 мая песню для "Евровидения" в СевастополеКультура 8 мая, 17:18
Лавров проведет встречу с Тиллерсоном 10 мая в ВашингтонеПолитика 8 мая, 17:05
Количество освобожденных от призыва по состоянию здоровья сократилось на 10%Армия и ОПК 8 мая, 16:31
"Крылья Советов" обыграли "Урал" в матче чемпионата РоссииСпорт 8 мая, 16:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Мозякин мог получить сотрясение мозга в матче чемпионата мира с командой Германии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомы с ситуацией.
После атаки сзади немецкого форварда Патрика Хагера в первом периоде матча Мозякин остался лежать на льду. Форвард покинул площадку с посторонней помощью, его увели в раздевалку. Хагер получил матч-штраф.
"У него подозрение на сотрясение мозга", - сообщил источник.
Позднее в пресс-службе Федерации хоккея России ТАСС сообщили, что игрок уехал на МРТ.
Счет после второго периода матча 5:0 в пользу россиян.