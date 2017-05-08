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Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею

Спорт
8 мая, 19:28 дата обновления: 8 мая, 19:41 UTC+3 КЕЛЬН /Германия/ 8, мая. /ТАСС

Встреча группы А завершилась со счетом 6:3 в пользу россиян

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© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
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© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии со счетом 6:3 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.

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В составе российской команды шайбы забросили Вадим Шипачев (2-я, 18-я минуты), Сергей Плотников (19), Никита Гусев (32) и Никита Кучеров (36, 52). У немцев отличились Брукс Мацек (46), Филип Гогулла (49) и Фредерик Тиффельс (60).

Лучшим игроком в составе российской сборной признан Кучеров, у немцев лучшим стал Кристиан Экхофф, отметившийся результативной передачей.

Эта победа стала для сборной России третьей подряд на турнире. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Швеции. Сборная России набрала 8 очков и вышла на первое место в группе, обойдя команду Латвии (6), немецкие хоккеисты занимают четвертое место с тремя очками. В понедельник пройдет еще один матч этой группы, в котором встретятся команды США и Швеции.

Следующий матч сборная России проведет 11 мая против команды Дании, начало в 17:15 мск. Немцы днем ранее сыграют со сборной Словакии.

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