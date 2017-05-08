Кучеров: российские хоккеисты на хорошем уровне отыграли 50 минут в матче с немцами

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КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России в матче чемпионата мира с командой Германии 50 минут отыграли на очень хорошем уровне. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Никита Кучеров.
Россияне победили немцев со счетом 6:3. Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами.
"Мы получили ненужные удаления в середине третьего периода, дали им больше места на льду, и они воспользовались этим. Василевский (голкипер сборной России) был хорош, это показывает, какого класса он вратарь: он держал нас в игре весь матч, - сказал Кучеров. - 50 минут мы отыграли на очень хорошем уровне, переходили быстро из обороны в атаку. Знали, что немцы пойдут сразу атаковать".
Следующий матч россияне проведут 11 мая с командой Дании.