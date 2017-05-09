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Роман Ротенберг: сборной России по хоккею было важно отдать дань уважения ветеранам ВОВ

Спорт
9 мая, 12:57 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В День Победы российские хоккеисты, члены команды и тренерского штаба, а также представители руководства ФХР возложили цветы к братской могиле советских солдат и мирных жителей в городе Зигбурге

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Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Каждому хоккеисту сборной России было важно в День Победы отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

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Хоккеисты сборной России возложили цветы к братской могиле советских солдат под Кельном

Во вторник в День Победы российские хоккеисты, члены команды и тренерского штаба, а также представители руководства ФХР возложили цветы к братской могиле советских солдат и мирных жителей в городе Зигбурге, расположенном в 30 км от Кельна.

"Это очень важное мероприятие. Каждый человек в нашей стране знает об этой дате, у каждого личные воспоминания о родственниках, которые воевали, - сказал Ротенберг. - Для команды важно, чтобы все отдали дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и истории нашей страны. Это грустный праздник, ведь столько людей погибло в нашей стране, и здесь нет никакой фальши - все сделано от сердца, от души".

8 мая россияне обыграли на чемпионате мира сборную Германии со счетом 6:3. "У нас задача побеждать в каждой игре, все понимали, насколько важно было порадовать страну. Сборная России поздравляет всех с Днем Победы. Будем стараться порадовать страну во всех играх чемпионата мира", - отметил он.

Следующий матч россияне проведут 11 мая против датчан.

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