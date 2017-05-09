Василевский: российским хоккеистам было тяжело подобрать слова, стоя у братской могилы

СМИ: "Зенит" предложил трехлетний контракт главному тренеру "Фиорентины" СоузеСпорт 9 мая, 14:36
Заседание исполкома РФС состоится 22 маяСпорт 9 мая, 13:25
Участие Муллиной в "Бриллиантовой лиге" зависит от ее результатов в международных стартахСпорт 9 мая, 13:15
"Бессмертный полк" в Москве. ВидеотрансляцияОбщество 9 мая, 12:59
Роман Ротенберг: сборной России по хоккею было важно отдать дань уважения ветеранам ВОВСпорт 9 мая, 12:57
Жители Урала отметили День Победы массовыми шествиямиОбщество 9 мая, 12:55
Трехкратного победителя "Тур де Франс" Фрума сбил автомобиль во время тренировкиСпорт 9 мая, 12:22
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под КельномСпорт 9 мая, 11:59
СМИ: Месси заработает около €120 млн по новому четырехлетнему контракту с "Барселоной"Спорт 9 мая, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России, стоя у могил красноармейцев и советских мирных жителей под Кельном, не могли подобрать слова, чтобы выразить чувства, которые они испытывали. Об этом журналистам рассказал вратарь команды Андрей Василевский.
Российские хоккеисты, члены команды и тренерского штаба, а также представители руководства Федерации хоккея России в День Победы возложили цветы к памятнику погибшим советским солдатам и мирным жителям в городе Зигбурге, расположенном в 30 км от Кельна. На кладбище в Зибурге похоронены более 50 советских солдат и мирных жителей.
"Это было нашим долгом - почтить память погибших в той войне. Они отдали за нас жизнь: все, кто были в плену, кто воевал. Мы стояли у могилы без эмоций - в таких местах особенных слов нет, - сказал Василевский. - Не хочу представлять, что пережили эти люди - это страшно, думаю, никто не хотел бы испытать такое на себе".
По словам нападающего команды Артемия Панарина, его пробирала дрожь, когда он стоял у братской могилы. "Страшное время было, тяжело об этом говорить, подбирать слова. Сейчас увидели могилы, положили цветы, почтили память, дрожь пробирала. Приятно, что мы смогли выбраться командой в такой день и посетить это место", - отметил он.