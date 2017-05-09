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Василевский: российским хоккеистам было тяжело подобрать слова, стоя у братской могилы

Спорт
9 мая, 13:20 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Члены команды и тренерского штаба, а также представители руководства Федерации хоккея России в День Победы возложили цветы к братской могиле советских солдат и мирных жителей в городе Зигбурге

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КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России, стоя у могил красноармейцев и советских мирных жителей под Кельном, не могли подобрать слова, чтобы выразить чувства, которые они испытывали. Об этом журналистам рассказал вратарь команды Андрей Василевский.

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Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном

Российские хоккеисты, члены команды и тренерского штаба, а также представители руководства Федерации хоккея России в День Победы возложили цветы к памятнику погибшим советским солдатам и мирным жителям в городе Зигбурге, расположенном в 30 км от Кельна. На кладбище в Зибурге похоронены более 50 советских солдат и мирных жителей.

"Это было нашим долгом - почтить память погибших в той войне. Они отдали за нас жизнь: все, кто были в плену, кто воевал. Мы стояли у могилы без эмоций - в таких местах особенных слов нет, - сказал Василевский. - Не хочу представлять, что пережили эти люди - это страшно, думаю, никто не хотел бы испытать такое на себе".

По словам нападающего команды Артемия Панарина, его пробирала дрожь, когда он стоял у братской могилы. "Страшное время было, тяжело об этом говорить, подбирать слова. Сейчас увидели могилы, положили цветы, почтили память, дрожь пробирала. Приятно, что мы смогли выбраться командой в такой день и посетить это место", - отметил он.

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